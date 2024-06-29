Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş çok sinirlendi: Görmezsin tabii

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş'ın hakemle yaşadığı diyalog dikkat çekti.
Bir pozisyonda kendisine faul yapıldığını belirten 29 yaşındaki orta saha, hakemin oyunu devam ettirmesi nedeniyle öfkelendi.
Oyunun durduğu anlarda pozisyonu hakeme anlatan Mert Hakan Yandaş, "Hocam buna faul çalacaksın. Adam arkamdan çekiyor." dedi.
Hakem ise "Görmedim" yanıtını verirken Mert Hakan ise "Görmezsin tabii" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.