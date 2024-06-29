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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş çok sinirlendi: Görmezsin tabii

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Petrolul Ploiesti
Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş çok sinirlendi: Görmezsin tabii
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 18:00

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş'ın hakemle yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Bir pozisyonda kendisine faul yapıldığını belirten 29 yaşındaki orta saha, hakemin oyunu devam ettirmesi nedeniyle öfkelendi.

Oyunun durduğu anlarda pozisyonu hakeme anlatan Mert Hakan Yandaş, "Hocam buna faul çalacaksın. Adam arkamdan çekiyor." dedi.

Hakem ise "Görmedim" yanıtını verirken Mert Hakan ise "Görmezsin tabii" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe 2-1 Petrolul Ploiesti (Hazırlık maçı)Fenerbahçe 2-1 Petrolul Ploiesti (Hazırlık maçı)Haberi görüntüle
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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Petrolul Ploiesti

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