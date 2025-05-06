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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ameliyat oldu!

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig
Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 20:44

Fenerbahçe, kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, bir süredir sakatlığından kaynaklı takımdan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş

Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Altunizade Hastanesi’nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmustur.

Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig

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