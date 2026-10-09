Fenerbahçe’de Mert Hakan ve sakatlık müjdesi! Eli ilk kez güçlü

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

SAKATLIKLAR CAN SIKTI

Sarı-Lacivertliler, sezonu erken açtı, peş peşe sakatlık haberleri geldi. Bir oyuncu döndü, diğeri şanssızlık yaşadı. Samandıra’da dünkü antrenman, uzun süredir görülmemiş kalabalık bir oyuncu topluluğuna sahne oldu.

Rizespor maçı öncesinde Asensio formasına kavuştu. Mert Hakan’ın 6 aylık PFDK cezası bitti, takımda cezalı yok. Milli oyuncuların da tamamı Sarı-Lacivertliler’e döndü. Menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür dışında eksik futbolcu kalmadı.

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ROTASYON YOK

Rize maçı öncesi, İsmail Kartal’ın kadro konusunda eli uzun bir aranın ardından ilk kez bu kadar güçlü. Bu durum, tecrübeli teknik adamın moraline de yansıdı. Kartal’ın keyfi son derece yerinde.

Başarılı teknik adamın, hafta içerisine Aston Villa deplasmanı olmasına rağmen Rize maçında rotasyon yapmayıp, tam kadro sahada olmayı planladığı öğrenildi.