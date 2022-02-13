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Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın eşinden eleştirilere tepki!

#Fenerbahçe#Berisha#Vesa
Fenerbahçede Mergim Berishanın eşinden eleştirilere tepki

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından eleştirilerin odağındaki Berisha'ya gelen tepkiler sonrası eşi Vesa Berisha taraftara sert mesaj gönderdi.

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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Performansı sebebiyle bir süredir eleştirilen Mergim Berisha için eşi Vesa Berisha'dan sosyal medya üzerinden sert açıklamalar geldi.

'SİZ BUNU BAŞARAMAZSINIZ'

Kendilerine gönderilen mesajlara sinirlenen Vesa Berisha, "Çok komik. Çoğu taraftarın antrenör olduğunu bilmiyordum! Benim eşim bir futbolcu ve siz bunu hayallerinizde bile başaramazsınız" paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 Süper Lig maçında forma giyen Berisha, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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#Fenerbahçe#Berisha#Vesa

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