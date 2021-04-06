Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu'nun mutlu günü

Çiftin nişan kurdelelerini kesen Fenerbahçe Futbol Takımı Antrenörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlerim benim bu uzun, güzel, mutlu yolunuzun başında sizinle olduğum için, gülen yüzünüze tanıklık ettiğim ve sizi tanıdığım için çok mutluyum... Bir ömür yüzünüz gülsün." ifadelerini kullandı.

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