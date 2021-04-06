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GeriFutbol Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu'nun mutlu günü
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 21:13 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu'nun mutlu günü

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Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu'nun mutlu günü

Fenerbahçe Beko'nun başarılı Kaptanı Melih Mahmutoğlu nişanlandı. Volkan Demirel, çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Çiftin nişan kurdelelerini kesen Fenerbahçe Futbol Takımı Antrenörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlerim benim bu uzun, güzel, mutlu yolunuzun başında sizinle olduğum için, gülen yüzünüze tanıklık ettiğim ve sizi tanıdığım için çok mutluyum... Bir ömür yüzünüz gülsün." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçede Melih Mahmutoğlunun mutlu günü

Fenerbahçede Melih Mahmutoğlunun mutlu günü

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