Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin büyük çöküşü!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Ligde 2017 yılının devre arasında Trabzon, F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı yaşatan ünlü yıldız Mehmet Ekici, bugün kelimenin tam anlamıyla bir trajedi yaşıyor. B.Münih’ten W.Bremen’e 6,5 milyon Euro’ya transfer olan, Türkiye’de transfer edebilmek için üç kulübü adeta birbirine sokan Mehmet Ekici’nin bugünkü piyasa değerinin 450 bin Euro’ya kadar düşmüş durumda. Tedavisi için Almanya’ya giden ve bir daha geri dönmeyeceği iddia edilen Ekici, F.Bahçe kariyeri boyunca adeta bir dram yaşadı

Transferi olay olmuştu

2016-17 sezonunun devre arasında transferi için Beşiktaş’la Trabzonspor’un anlaşmasına rağmen, ‘Fenerbahçe’ye söz verdim’ diyerek transferi kabul etmeyen, sırf bu yüzden kadro dışı kalıp 6 ay futboldan uzak kalan Ekici 2017-18 sezonu Topuk Yaylası kampında coşkuyla karşılanmış, basın toplantısında Fenerbahçe’de oynamak için büyük heyecan duyduğunu ifade etmişti. Ancak Ekici, büyük hayallerle giydiği sarı lacivertli formayla ilk sınavında, Juventus Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış, daha sonra da sakatlık belası yıldız futbolcunun yakasını hiç bırakmamıştı.

Aşırı hırsın kurbanı oldu

Taraftara karşı kendini borçlu hissettiğini her fırsatta söyleyen Ekici, aşırı hırsı yüzünden tam olarak iyileşmeden sahaya çıkıp defalarca kritik sakatlıklar yaşadı. Fenerbahçe’nin TFF’ye verdiği takım listesine adını koymadığı Ekici, buna rağmen Samandıra’da bütün antrenmanlara çıkmış, yeniden göze girip takıma dönmüştü. Ancak Y.Malatya maçında bu kez sağ bacak üs adalesinde yırtık oluşunca tedavi için Almanya’ya gitmek zorunda kaldı. Sakatlık öncesi F.Bahçe’de kalmak için indirim önerisini kabul eden Ekici için karar teknik heyet ve sağlık ekibinin raporuna göre verilecek.

Ozan Tufan küllerinden doğdu

Mehmet Ekici Fenerbahçe’de beklenen patlamayı bir türlü yapamazken dibi gören bir başka oyuncu Ozan Tufan ise adeta küllerinden yeniden doğdu. Kulüpteki ilk dönemlerinde futbolundan çok gece hayatıyla gündeme gelmeye başlayan milli futbolcu, o dönem tepkilerin de odağında yer almıştı. 2018’in Aralık ayının son günlerinde Fenerbahçe Yönetimi başarısız giden sezonun faturasını ona kesti ve genç Ozan Tufan’ı kadro dışı bırakıp U21 takıma yolladı. Sonrasında o dönem Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor’a kiralandı. Bu hamle belki de kariyerinin dönüm noktası oldu. Hem futbol hem de mental olarak olgunlaşmış bir Ozan olarak geri döndü ve önce Fenerbahçe’de sonra Milli Takım’da formasına kavuştu.

Kendini böyle buldu

En kötü gününde zor olanı yaptı, kimseyi suçlamayıp hatayı kendinde aradı. Bunu motivasyon olarak kullandı.

Dereağzı’nda altyapıyla antrenmanlara çıkarken hiç gocunmadı, her antrenmana geldi ve gençlerden çok çalıştı.

Daha cazip teklifler almasına rağmen geri dönüş için kendi dilinden anlayacak kişiyi, Alanya’yı çalıştıran Sergen Yalçın’ı seçti.

Aşık oldu. Nişanlısı Rojin Haspolat bütün hayatını değiştirdi. Bilkent ve Bilgi Üniversitesi’ni bitiren Rojin Hanım, Ozan’ı önce kötü arkadaşlarından, alışkanlıklarından çekti aldı. Evini başka semte taşıttı.

Fenerbahçe’ye döner dönmez Emre Belözoğlu’nun kanatlarının altına girdi ve bir ağabey gibi onun her sözünü dinledi.

Evinin zemin katına spor salonu kurdurdu, özel hoca tutup ekstra antrenmanlar yaptı.

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