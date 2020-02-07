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Haber Giriş: 07.02.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşkınlığı

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşkınlığı

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, performansıyla bir kez daha kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında takımda kendine yer bulamayan Mehmet Ekici, 2020'deki performansı ile kafaları karıştırdı.

Hazırlık sürecini iyi kullanan Ekici'nin sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Yönetim sık sık sakatlanan oyuncu ile yollarını ayırmayı planlarken, performansı sonrası yeni bir yol haritası da çizilebilir.

30 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklif edilebileceği de gelen bilgiler arasında.(Sabah)

Duran topların bir başka ustası; Mehmet Scholl...

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