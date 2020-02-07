Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşkınlığı

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında takımda kendine yer bulamayan Mehmet Ekici, 2020'deki performansı ile kafaları karıştırdı.

Hazırlık sürecini iyi kullanan Ekici'nin sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Yönetim sık sık sakatlanan oyuncu ile yollarını ayırmayı planlarken, performansı sonrası yeni bir yol haritası da çizilebilir.

30 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklif edilebileceği de gelen bilgiler arasında.(Sabah)



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