Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio tercihinin sebebi ne?
Yeni sezona yönelik kadro kurma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Yönetimi büyük bir sürpriz yaparak, eski futbolculardan Mehmet Aurelio’yu teknik kadroya dahil etti. Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe kimin getirileceği henüz netleşmemişken böyle bir atama yapılması doğal olarak, “Neden Aurelio seçildi?” sorusuna yol açtı.
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Spor Arena - Süleyman Arat
Bu sorunun cevabını bulmak için Brezilya asıllı antrenörün geçmişte birlikte çalıştığı bazı isimlerle görüştük.
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ESKİ ARKADAŞLARI KONUŞTU
Samandıra’nın ihtiyacı olan ‘gülün yüz’ü getirmesi beklenen genç hoca için eski arkadaşları umut dolu yanıtlar verdi.
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AURELIO KİMDİR?
Aldığımız cevapları yazmadan önce Aurelio’nun kim olduğunu kısaca hatırlatalım...
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AURELIO'NIN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerinde Flamengo, Olaria, Trabzonspor, Fenerbahçe, Real Betis ve Beşiktaş kulüplerinde oynayan Aurelio, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek 37 maçta ay yıldızlı formayı giydi.
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2013'TE FUTBOLU BIRAKTI
2008 Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan A Milli Takım’da da görev alan Brezilya asıllı Aurelio, 2013’te Olaria’da futbolu bıraktı.
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FATİH TERİM'LE ÇALIŞTI
Kulüp takımlarında Samet Aybaba, Sadi Tekelioğlu, Christoph Daum, Zico, A Milli Takım’da da Fatih Terim’in vazgeçemediği isimler arasında yer alan Aurelio, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.
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KENDİNİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYOR
Renk farkı gözetmeksizin tüm futbolseverlerin sevgisini kazanan ender oyunculardan biri olan Aurelio, her fırsatta kendisini bir Türk gibi hissettiğini söylüyor.
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İYİ BİR AİLE BABASI
Üç kız babası olan Aurelio, Mahayla dışındaki diğer iki çocuğuna Aylin ve Ayla isimlerini koydu.
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MARCO YERİNE MEHMET İSMİNİ ALDI
Türk vatandaşı olduktan sonra Marco adını bırakıp Mehmet’i kullanmaya başlayan Aurelio’nun eşi Alice de çok iyi bir kickboksçu olarak biliniyor.
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FENERBAHÇE'NİN GÜLEN YÜZÜ OLACAK
Sarı lacivertli takımdaki ilk antrenmanına dün çıkan Aurelio, kendisini yakından tanıyanlara göre, ‘Fenerbahçe’nin gülen yüzü’ olacak.
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MEHMET AURELIO iÇiN NE DEDiLER?
Samet AYBABA: ÇOK mücadeleci, disiplinli ve saygılı bir oyuncuydu. Trabzonspor’dan benim görev yaptığım dönemde ayrıldı. Yanıma geldi, iznimi aldı, “Fenerbahçe’de koşullar benim için daha uygun, gitmek istiyorum” dedi. Fenerbahçe doğru bir tercih yaptı. Aurelio orada başarılı olacaktır.
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"BÜYÜK FAYDA SAĞLAR"
Rüştü REÇBER: GEREK karakter, gerekse aile babası kimliği ve futbol kariyeriyle saygı duyulan bir isim. F.Bahçelilerin de her zaman kulüpte görmek istediği bir isimdi. Teknik ekipte görev alması büyük fayda sağlar.
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"ÇOK GÜZEL ADAMDIR"
Tuncay ŞANLI: AURELIO’nun Trabzon, Fenerbahçe ve Milli Takım’da neler yaptığı ortada. Çok güzel bir adamdır. Gelişime açık, genç oyuncuları seven birisidir. Oyuncularla çok iyi iletişim kuracağı için tüm futbolcular onu sevecektir. F.Bahçe nokta bir atış yaptı.
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"BU GÖREVE HAZIRDI"
Can ARAT: MARCO, Önder Özen’le Kasımpaşa ve Göztepe’de, Tuncay Şanlı’yla Sakarya’da staj dönemi geçirdi. Bu göreve hazırdı. Bizim için de çok önemli. O başarırsa bütün eski futbolcuların başarabileceği daha iyi görülebilecek.
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"İYİ YÖNLERİ SAYMAKLA BİTMEZ"
Samet GÜZEL: · SAMANDIRA’da güler yüzlü birine ihtiyaç vardı ve bulundu. Takım içinde iyi ilişkiler kuracaktır. Camiayı tanıyor. Ali Koç’la iyi arkadaş. İyi yönleri saymakla bitmez.
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"BEN YADIRGADIM"
Yusuf ŞiMŞEK: BiRLiKTE oynadığım en düzgün, karakterli, yardımsever futbolculardan biri. Ancak gene de ben, o kadar büyük başarılar yaşamış eski Türk isimler varken, Marco’nun tercih edilmesini yadırgadım. Gene de başarılar diliyorum tabii ki.
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BAŞKAN NE DEDİ?
AURELIO’nun teknik direktör olarak görev yaptığı Y.Çorumspor’un başkanı Fatih Özcan, şöyle değerlendirdi:
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"FUTBOLCULARIN SEVGİLİSİ OLACAKTIR"
"“Emre gibi baskın bir karakter ile takımla yönetim arasında köprü olabilecek dürüst, namuslu, alçak gönüllü, hiç yalanı olmayan bir insan. Mükemmel bir ikinci adam ve bütün futbolcuların sevgilisi olacaktır. Çünkü Aurelio’da sıfır ego ve her daim gülen bir yüz vardır.”