Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio tercihinin sebebi ne?

"FUTBOLCULARIN SEVGİLİSİ OLACAKTIR" "“Emre gibi baskın bir karakter ile takımla yönetim arasında köprü olabilecek dürüst, namuslu, alçak gönüllü, hiç yalanı olmayan bir insan. Mükemmel bir ikinci adam ve bütün futbolcuların sevgilisi olacaktır. Çünkü Aurelio’da sıfır ego ve her daim gülen bir yüz vardır.”