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Futbol
Süleyman Arat - Spor Arena
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 07:00,

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio tercihinin sebebi ne?

Yeni sezona yönelik kadro kurma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Yönetimi büyük bir sürpriz yaparak, eski futbolculardan Mehmet Aurelio’yu teknik kadroya dahil etti. Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe kimin getirileceği henüz netleşmemişken böyle bir atama yapılması doğal olarak, “Neden Aurelio seçildi?” sorusuna yol açtı.

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1Spor Arena - Süleyman Arat
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Spor Arena - Süleyman Arat

Bu sorunun cevabını bulmak için Brezilya asıllı antrenörün geçmişte birlikte çalıştığı bazı isimlerle görüştük.

2ESKİ ARKADAŞLARI KONUŞTU
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ESKİ ARKADAŞLARI KONUŞTU

Samandıra’nın ihtiyacı olan ‘gülün yüz’ü getirmesi beklenen genç hoca için eski arkadaşları umut dolu yanıtlar verdi.

3AURELIO KİMDİR
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AURELIO KİMDİR?

Aldığımız cevapları yazmadan önce Aurelio’nun kim olduğunu kısaca hatırlatalım...

4AURELIONIN KARİYERİ
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AURELIO'NIN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Flamengo, Olaria, Trabzonspor, Fenerbahçe, Real Betis ve Beşiktaş kulüplerinde oynayan Aurelio, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek 37 maçta ay yıldızlı formayı giydi.

52013TE FUTBOLU BIRAKTI
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2013'TE FUTBOLU BIRAKTI

2008 Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan A Milli Takım’da da görev alan Brezilya asıllı Aurelio, 2013’te Olaria’da futbolu bıraktı.

6FATİH TERİMLE ÇALIŞTI
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FATİH TERİM'LE ÇALIŞTI

Kulüp takımlarında Samet Aybaba, Sadi Tekelioğlu, Christoph Daum, Zico, A Milli Takım’da da Fatih Terim’in vazgeçemediği isimler arasında yer alan Aurelio, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.

7KENDİNİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYOR
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KENDİNİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYOR

Renk farkı gözetmeksizin tüm futbolseverlerin sevgisini kazanan ender oyunculardan biri olan Aurelio, her fırsatta kendisini bir Türk gibi hissettiğini söylüyor.

8İYİ BİR AİLE BABASI
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İYİ BİR AİLE BABASI

Üç kız babası olan Aurelio, Mahayla dışındaki diğer iki çocuğuna Aylin ve Ayla isimlerini koydu.

9MARCO YERİNE MEHMET İSMİNİ ALDI
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MARCO YERİNE MEHMET İSMİNİ ALDI

Türk  vatandaşı olduktan sonra Marco adını bırakıp Mehmet’i kullanmaya başlayan Aurelio’nun eşi Alice de çok iyi bir kickboksçu olarak biliniyor.

10FENERBAHÇENİN GÜLEN YÜZÜ OLACAK
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FENERBAHÇE'NİN GÜLEN YÜZÜ OLACAK

Sarı lacivertli takımdaki ilk antrenmanına dün çıkan Aurelio, kendisini yakından tanıyanlara göre, ‘Fenerbahçe’nin gülen yüzü’ olacak.

11MEHMET AURELIO iÇiN NE DEDiLER
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MEHMET AURELIO iÇiN NE DEDiLER?

Samet AYBABA: ÇOK mücadeleci, disiplinli ve saygılı bir oyuncuydu. Trabzonspor’dan benim görev yaptığım dönemde ayrıldı. Yanıma geldi, iznimi aldı, “Fenerbahçe’de koşullar benim için daha uygun, gitmek istiyorum” dedi. Fenerbahçe doğru bir tercih yaptı. Aurelio orada başarılı olacaktır.

12BÜYÜK FAYDA SAĞLAR
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"BÜYÜK FAYDA SAĞLAR"

Rüştü REÇBER: GEREK karakter, gerekse aile babası kimliği ve futbol kariyeriyle saygı duyulan bir isim. F.Bahçelilerin de her zaman kulüpte görmek istediği bir isimdi. Teknik ekipte görev alması büyük fayda sağlar.

13ÇOK GÜZEL ADAMDIR
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"ÇOK GÜZEL ADAMDIR"

Tuncay ŞANLI: AURELIO’nun Trabzon, Fenerbahçe ve Milli Takım’da neler yaptığı ortada. Çok güzel bir adamdır. Gelişime açık, genç oyuncuları seven birisidir. Oyuncularla çok iyi iletişim kuracağı için tüm futbolcular onu sevecektir. F.Bahçe nokta bir atış yaptı.

14BU GÖREVE HAZIRDI
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"BU GÖREVE HAZIRDI"

Can ARAT: MARCO, Önder Özen’le Kasımpaşa ve Göztepe’de, Tuncay Şanlı’yla Sakarya’da staj dönemi geçirdi. Bu göreve hazırdı. Bizim için de çok önemli. O başarırsa bütün eski futbolcuların başarabileceği daha iyi görülebilecek.

15İYİ YÖNLERİ SAYMAKLA BİTMEZ
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"İYİ YÖNLERİ SAYMAKLA BİTMEZ"

Samet GÜZEL: · SAMANDIRA’da güler yüzlü birine ihtiyaç vardı ve bulundu. Takım içinde iyi ilişkiler kuracaktır. Camiayı tanıyor. Ali Koç’la iyi arkadaş. İyi yönleri saymakla bitmez.

16BEN YADIRGADIM
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"BEN YADIRGADIM"

Yusuf ŞiMŞEK: BiRLiKTE oynadığım en düzgün, karakterli, yardımsever futbolculardan biri. Ancak gene de ben, o kadar büyük başarılar yaşamış eski Türk isimler varken, Marco’nun tercih edilmesini yadırgadım. Gene de başarılar diliyorum tabii ki.

17BAŞKAN NE DEDİ
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BAŞKAN NE DEDİ?

AURELIO’nun teknik direktör olarak görev yaptığı Y.Çorumspor’un başkanı Fatih Özcan, şöyle değerlendirdi:

18FUTBOLCULARIN SEVGİLİSİ OLACAKTIR
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"FUTBOLCULARIN SEVGİLİSİ OLACAKTIR"

"“Emre gibi baskın bir karakter ile takımla yönetim arasında köprü olabilecek dürüst, namuslu, alçak gönüllü, hiç yalanı olmayan bir insan. Mükemmel bir ikinci adam ve bütün futbolcuların sevgilisi olacaktır. Çünkü Aurelio’da sıfır ego ve her daim gülen bir yüz vardır.”

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