Fenerbahçe'de Mbwana Samatta gerçeği! Sezon sonunda...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de kritik beraberlik golünü orta saha oyuncusu olan Ozan Tufan'ın atması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu sezon forvet oyuncularından istediği gol katkısını alamayan sarı lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta, Beşiktaş derbisinde de beklentilerin altında kaldı.

SAVUNMACILAR İLE YARIŞIYOR

Süper Lig'de süre aldığı 23 resmi müsabakada yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan Tanzanyalı oyuncu, bu maçlarda asist katkısı sağlayamamasının yanı sıra gol sayısı konusunda rakip takımların savunmacılarıyla yarışır hale geldi.

Fenerbahçe karşısında 48. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sezon ligde 4. golünü kaydetmiş oldu ve bu alanda Mbwana Samatta'yı yakalamayı başardı.

UĞUR DEMİROK DAHA FAZLA GOL ATTI

Hes Kablo Kayserispor forması giyen Uğur Demirok ise bu sezon 6 gole imza attı. Sezon başında İttifak Holding Konyaspor ile 9 lig maçında 4 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki stoper, Hes Kablo Kayserispor'da da 9 lig mücadelesine 2 gol sığdırmayı başardı.

Uğur Demirok, Süper Lig'de 31. hafta itibariyle gol krallığı yarışında Mbwana Samatta'nın önünde bulunuyor.

6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın mevcut sözleşmesinde yer alan satın alma maddesi sezon sonunda otomatik olarak devreye girecek.

Sarı lacivertli ekip, söz konusu kontrat kapsamında Tanzanyalı oyuncu için İngiliz ekibine bonuslar hariç 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin avro bonus bedeli ödenmesi ihtimali de bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN KAP'A YAPTIĞI MBWANA SAMATTA AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...