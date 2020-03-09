Fenerbahçe'de Max Kruse'den sakatlık açıklaması!

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse, Trabzonspor maçında sahada olmak istediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kruse, "Denizlispor maçında sakatlandım ve oyundan çıkmak zorunda kaldım. Çok üzüldüm. 4 - 6 hafta arası oynayamayacağım. Hızlıca iyileşmek istiyorum. Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nda oynayacağımız maçta sahalara dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2-1 kaybettiği maçın rövanşı 21 Nisan'da Kadıköy'de yapılacak.

Kruse'nin Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile oynanacak lig maçlarında sahada olması beklenmiyor





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