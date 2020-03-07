MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı!
GeriFutbol Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 21:16,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini 31. dakikada Miha Zajc’a bıraktı.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Daha sonra 3 dakika daha oyuna devam eden Alman futbolcu kendini yere bırakarak değişiklik istedi. Kruse sakatlık sebebiyle oyundan 28. dakikada sahadan ayrılırken, yerine giren oyuncu olan Zajc 3 dakika sonra oyuna dahil olabildi.

Oyundan çıkan Kruse'nin tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Fenerbahçede Max Kruse sakatlandı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle