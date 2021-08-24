Fenerbahçe'de Maurizio Gherardini'den Igor Kokoskov ve Bobby Dixon açıklaması

Temmuzda NBA'ye giden Igor Kokoskov'un ellerini güçleştirdiğini belirten Gherardini, Dixon'ın olası ayrılığı hakkında da konuştu.

Dixon’ın Fenerbahçe'den ayrılması durumunda veda töreni düzenleyebileceklerini söyleyen Gherardini, Fenerbahçe Beko’da kadro hazırlığı devam ediyor. Olur da Bobby Dixon’la devam etmezsek, bize büyük katkılar veren Dixon’a, emekli olur veya bırakırsa veda töreni yaparız. Ama henüz netleşen bir durum yok" dedi

Sırp Koç Igor Kokoskov'un ayrılık sürecine de değinen Gherardini, ‘Kokoskov'un temmuzun ortasında gitmesi çözüm arayışında elimizi güçleştirdi açıkçası. Zamanlama, çözüm süreci açısından elimizi zorlaştırdı. Erken olsaydı, bunu yaşamazdık" ifadelerini kullandı.

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