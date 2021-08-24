MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe'de Maurizio Gherardini'den Igor Kokoskov ve Bobby Dixon açıklaması
GeriBasketbol Fenerbahçe'de Maurizio Gherardini'den Igor Kokoskov ve Bobby Dixon açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 24.08.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Maurizio Gherardini'den Igor Kokoskov ve Bobby Dixon açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Maurizio Gherardini'den Igor Kokoskov ve Bobby Dixon açıklaması

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Igor Kokoskov'un ayrılık süreci ve Bobby Dixon'ın geleceği hakkında konuştu.

Temmuzda NBA'ye giden Igor Kokoskov'un ellerini güçleştirdiğini belirten Gherardini, Dixon'ın olası ayrılığı hakkında da konuştu.

Dixon’ın Fenerbahçe'den ayrılması durumunda veda töreni düzenleyebileceklerini söyleyen Gherardini, Fenerbahçe Beko’da kadro hazırlığı devam ediyor. Olur da Bobby Dixon’la devam etmezsek, bize büyük katkılar veren Dixon’a, emekli olur veya bırakırsa veda töreni yaparız. Ama henüz netleşen bir durum yok" dedi

Sırp Koç Igor Kokoskov'un ayrılık sürecine de değinen Gherardini, ‘Kokoskov'un temmuzun ortasında gitmesi çözüm arayışında elimizi güçleştirdi açıkçası. Zamanlama, çözüm süreci açısından elimizi zorlaştırdı. Erken olsaydı, bunu yaşamazdık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçede Maurizio Gherardiniden Igor Kokoskov ve Bobby Dixon açıklaması

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi