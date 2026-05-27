Fenerbahçe'de Mason Greenwood sesleri! Başkan adayı devrede, Marsilya doğruladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongre heyecanı her geçen gün artarken seçim vaatleri de bir bir ortaya çıkıyor. Gerek Hakan Safi gerekse Aziz Yıldırım, transferde bombaları patlatmaya hazır durumda. Hakan Safi, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Kaleci ile görüşüyorum, dünya yıldızı sol stoper ile görüşüyorum. Ama en heyecanlandırıcı transferi forvete yapacağım. Hücum hattını en iyi şekilde kuracağız orası çok önemli." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre Fenerbahçe’de bir başkan adayı, Mason Greenwood transferi için Marsilya ve oyuncunun menajeri ile ciddi görüşmeler yapıyor.

Haberin Devamı

MARSİLYA CEPHESİ DOĞRULADI!

Üst düzey bir Marsilya yetkilisi, konuyla ilgili Fanatik'e açıklamada bulundu. İsmini gizli tutan yetkili, şunları söyledi:

'FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ ELBETTE MÜMKÜN!'

"Mason Greenwood üst düzey bir oyuncu. Şu anda kendisine çok fazla ilgi var. İtalya'dan, Suudi Arabistan'dan büyük kulüpler ilgileniyor. Fenerbahçe de bunlardan bir tanesi. Görüşmeler var. Bu transfer elbette mümkün! Zaman neyi gösterecek, göreceğiz."

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO!

Marsilya'nın Greenwood için yaklaşık 50 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği gelen bilgiler arasında.

45 MAÇTA 37 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI!

Geride bıraktığımız sezonda Marsilya formasıyla 45 maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol atıp 11 de asist üreterek toplamda 37 gole doğrudan katkı sağladı.