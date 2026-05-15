×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Mason Greenwood
Fenerbahçede Mason Greenwood gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 09:59

Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçimde başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin santrfor transferindeki ortak hedefleri olan Robert Lewandowski'ye Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif yapıldı. Yaşanan bu gelişmenin üzerine sarı-lacivertlilerde Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanan Mason Greenwood'un ismi gündeme geldi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, şampiyonluk hasretine son vermek için dünyaca ünlü yıldızlarla temas halinde. İki adayın da listesinde yer alan ortak isimlerden biri Robert Lewandowski. 37 yaşındaki forvetin Barcelona ile olan sözleşmesi sona eriyor ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe yeni kalecisini Yunanistanda bulduFenerbahçe yeni kalecisini Yunanistan'da buldu!Haberi görüntüle

AL-HILAL'DEN ÇILGIN MAAŞ!

Lewa için Yıldırım ve Safi’nin karşısında, inanılmaz bir teklifle masaya oturan güçlü bir rakip çıktı: Al-Hilal...

Polonya basınında yer alan haberlere göre Suudi ekibi, Lewa’ya yıllık tam 90 milyon euro maaş teklif etti. Sözleşmenin süresi ise 2 senelik olarak belirlendi. Dünyaca ünlü forvetin, bu inanılmaz teklif sonrası Avrupa’da kalma kararından geri adım atacağı öne sürüldü.

Haberlerde, 90 milyon euroluk maaş kadar, 37 yaşına gelen Lewandwoski için Suudi Arabistan’daki ‘hafif idmanlar’ ve düzenli oynama garantisinin de cazip geldiği belirtildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçede Mason Greenwood gelişmesi

MASON GREENWOOD ÖNERİLDİ

Bu arada Marsilya, Finansal Fair-Play konusunda yaşadığı sıkıntı sonrası tüm oyuncuları ‘satılabilir’ olarak belirledi. Fransız ekibi, oyuncularına gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacak.

Menajerler tarafından Mavi-beyazlıların önemli isimlerinden Mason Greenwood, Amine Gouiri ve Facundo Medina’nın Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi.

Fenerbahçede Mason Greenwood gelişmesi

SARAN TOPU YILDIRIM VE SAFİ'YE ATTI

Sadettin Saran yönetimi bu konuda herhangi bir adım atamayacaklarını belirtip menajerleri Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’ye yönlendirdi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki İngiliz forvetin Marsilya ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçede Mason Greenwood gelişmesi

Haberin Devamı

44 MAÇTA 36 GOLLÜK KATKI SAĞLADI!

Bu sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda toplam 44 maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol atıp 10 da asist üreterek toplamda 36 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçede Mason Greenwood gelişmesi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Mason Greenwood

BAKMADAN GEÇME!