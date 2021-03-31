Fenerbahçe'de Marko Guduric'ten duygusal açıklama: 'Bu galibiyet onun için...'

THY EuroLeague'de deplasmanda Bayern Münih'i 77-68 mağlup ederek play-off turuna kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, maçın ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

Maçtan 5 gün önce büyükannesini kaybeden Guduric, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu;

Bu takım için çok mutluyum. Sezon içinde birçok iniş çıkış yaşadık ve play-offlara kalmak çok mutlu ediyor. Bu çok büyük bir iş.

Bir şey söylemek istiyorum. Bu maç benim için çok özeldi. 5 gün önce büyükannemi kaybettim. Bu galibiyeti ona armağan etmek istiyorum. Umarım bunu izliyordur.

KOKOSKOV TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov ise geçtiğimiz günlerde oynanan Olympiakos maçının ardından ''Bahsetmek istediğim önemli bir konu daha var; Marko Guduric bugün ailesinden çok önemli birini kaybetti ve basketbol ailesiyle birlikte olmak istedi. Ona çok teşekkür etmek istiyorum bu enerjiyi bulup, burada olup, bizimle olup maça çıkıp katkı vermeye çalışması gerçekten çok büyük bir şey. Ona da bunun için çok teşekkür ederim.'' sözlerini kullanmıştı.