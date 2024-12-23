×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’de Mario Hermoso sesleri! Görüşmeler başladı, listede Merih Demiral da var

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Hermoso
Fenerbahçe’de Mario Hermoso sesleri Görüşmeler başladı, listede Merih Demiral da var
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 07:00

Sarı lacivertlilerin stoper adayları arasına İspanyol futbolcu da girdi. Sportif direktör Branco, Roma’yla 2027’ye dek sözleşmesi bulunan Hermoso’yu kiralamak için görüşmelere başladı.

Haberin Devamı

Oosterwolde’nin ardından Becao’nun da sezonu kapatması ve Samet’in taraftardan tepki görmesi nedeniyle stoper arayışına başlayan Fenerbahçe’de, adaylar arasına Roma’dan Mario Hermoso da girdi.

Sarı lacivertlilerin kiralık olarak renklerine katmayı planladığı İspanyol savunmacının, bu yaz transfer olduğu İtalyan kulübünde sürekli forma şansı bulamadığı için ocak ayında ayrılmak istediği öğrenildi.

F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco, 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Hermoso’nun transferi için Roma ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Sarı lacivertlilerin stoper adayları listesinde Al-Ahli’den Merih Demiral ve Olivier Boscagli de yer alıyor. Bir yandan da sol bek arayan Fenerbahçe, Bologna’dan Juan Miranda, Lecce’den Antonino Gallo, Tottenham’dan Sergio Reguilon, Atletico Madrid’den Reinildo Mandava’nın menajerleri ve kulüpleriyle görüşüyor.

Gözden KaçmasınReal müthiş gollerle kazandı, Barçayı geçti Arda Güler...Real müthiş gollerle kazandı, Barça'yı geçti! Arda Güler...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Hermoso

BAKMADAN GEÇME!