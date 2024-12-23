Fenerbahçe’de Mario Hermoso sesleri! Görüşmeler başladı, listede Merih Demiral da var

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Oosterwolde’nin ardından Becao’nun da sezonu kapatması ve Samet’in taraftardan tepki görmesi nedeniyle stoper arayışına başlayan Fenerbahçe’de, adaylar arasına Roma’dan Mario Hermoso da girdi.

Sarı lacivertlilerin kiralık olarak renklerine katmayı planladığı İspanyol savunmacının, bu yaz transfer olduğu İtalyan kulübünde sürekli forma şansı bulamadığı için ocak ayında ayrılmak istediği öğrenildi.

F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco, 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Hermoso’nun transferi için Roma ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Sarı lacivertlilerin stoper adayları listesinde Al-Ahli’den Merih Demiral ve Olivier Boscagli de yer alıyor. Bir yandan da sol bek arayan Fenerbahçe, Bologna’dan Juan Miranda, Lecce’den Antonino Gallo, Tottenham’dan Sergio Reguilon, Atletico Madrid’den Reinildo Mandava’nın menajerleri ve kulüpleriyle görüşüyor.