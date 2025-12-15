×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan sıra dışı performans!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Marco Asensio#Süper Lig
Fenerbahçede Marco Asensiodan sıra dışı performans
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 22:46

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Konyaspor maçında 1 gol, 1 asistlik performansla oynarken son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 2 gole katkı sağladı.

29 yaşındaki futbolcu, 37. dakikada Talisca’nın ceza sahası dışından attığı golde pası veren isim olurken, zaman zaman ataklarda kilit rol oynadı. Asensio, 87. dakikada ise sol kanattan hızlı gelişen atakta savunmadan seken topu yaptığı sert vuruşla filelere gönderdi ve takımının 4. golüne imza attı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Brann karşısında ağrısı nedeniyle riske edilemeyen Asensio, ligde çıktığı son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı. Bu sezon 7 gol kaydederken, 4 kez de gol pası verdi.
Asensio, Konyaspor’a karşı 90 dakika sahada kaldı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Anderson Talisca durdurulamıyor: Seriye bağladı, zirveyi kaptıFenerbahçe'de Anderson Talisca durdurulamıyor: Seriye bağladı, zirveyi kaptı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Marco Asensio#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!