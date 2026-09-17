Fenerbahçe'de Marco Asensio, takımla çalışmalara başladı!

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Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan müjdeli haber geldi.

İspanyol on numara, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Asensio'nun yarın ve Cumartesi günü de takımla antrenmanlara devam etmesi ve Eyüpspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'den dün yapılan açıklamada, "Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül’de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül’de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır." denilmişti.

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SON 5 MAÇI KAÇIRDI

Son olarak 22 Ağustos'taki Konyaspor karşılaşmasında forma giyen Asensio, bu maçta yaşadığı sakatlığın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ve Roma, Süper Lig'de ise Samsunspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında oynayamamıştı.