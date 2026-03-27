Fenerbahçe'de Marco Asensio alarmı: Sergio Ramos'un ilk hedefi!

Yaz transfer döneminde PSG'den transfer edilen ve gösterdiği performansla Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Marco Asensio'yu kulüp satın almaya hazırlanan eski takım arkadaşı gözüne kestirdi.
İLK HEDEF
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Sergio Ramos, Sevilla'yı satın alması durumunda ilk olarak transfer etmek istediği oyuncu Marco Asensio.
ASENSIO'NUN ÜZERİNE TAKIM KURMAK İSTİYOR
Haberde, Ramos yönetiminde geçirilecek yaz transfer döneminde Asensio öncelikli transfer olarak belirlendi.
Öte yandan Ramos'un takımı Asensio'nun üzerine inşa etmek istediği de yazıldı.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
KARİYER SEZONU GEÇİRİYOR
Fenerbahçe'de bu sezon 36 resmi maça çıkan Asensio, 13 gol atıp 14 asist yaparak 27 gole direkt kaktı sağladı. İspanyol yıldız, henüz Mart ayında kariyer sezonu geçiriyor.