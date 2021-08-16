Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan Pereira'ya övgü! "Takıma disiplin getirdi"

Vitor Pereira'nın takıma disiplin getirdiğini belirten Marcel Tisserand, "Teknik direktörümüzün katılmasıyla yeni sisteme yoğunlaştık ve yavaş yavaş alıştığımızı söyleyebilirim. Almanya’da bu sistemle oynadığım için biraz daha yakından tanıyorum. Teknik direktörümüzün gelişiyle disiplin de geldi. Hocamız takıma disiplin getirdi." dedi.

Zorlu bir mücadele olduğunu aktan Miha Zajc ise "Zorlu bir ekibe karşı oynadık, koşullar da zordu. İyi oynadığımızı düşünüyorum, sahada savaştık. İlk maçımızda, ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadele önemliydi. Bazı bölümlerde zorluklar yaşadık ama 3 puanla ayrılıyor olmak mutluluk verici." diye konuştu.