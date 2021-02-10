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GeriFutbol Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ve Dimitris Pelkas gelişmesi
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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 20:10 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ve Dimitris Pelkas gelişmesi

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Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları bulunan Tisserand, ilk bölümde takımla birlikte çalışırken Pelkas, bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas ve dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Marcel Tisserand, antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Dimitris Pelkas ise bireysel çalıştı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçede Marcel Tisserand ve Dimitris Pelkas gelişmesi

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