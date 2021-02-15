Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan Vedat Muriqi performansı!

Spor Arena DETAY | Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mame Thiam, sarı lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Senegalli forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkarken 6 gol ve 4 asist üretti. Sarı lacivertli takımın en golcü ismi olan Thiam, gollerinin tamamını da maçların ilk yarısında attı.

GOL ATTIĞI TÜM MAÇLARI FENERBAHÇE KAZANDI

Mame Thiam'ın gol attığı tüm maçlarda ise maçın kazananı Fenerbahçe oldu. Thiam'ın gol attığı Kasımpaşa, Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında Fenerbahçe, hanesine 3 puan yazdıran takım oldu.

AKILLARA VEDAT MURIQI GELDİ

Thiam'ın bu istatistiği akıllara Fenerbahçe'nin geçen sezonki forveti Vedat Muriqi'yi getirdi. Geçen sezon Vedat Muriqi'nin Süper Lig'de gol attığı maçlarda Fenerbahçe mağlubiyet yüzü görmemişti.

10'DA 10 İLE BAŞLAMIŞ, 13'TE 12 İLE BİTİRMİŞTİ

Geçen sezon Fenerbahçe, Kosovalı golcünün gol attığı 13 maçın 12'sini kazanmış, sadece 1 beraberlik almıştı. Muriqi'nin gol kaydettiği ilk 10 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, sadece 24. hafta oynanan Antalyaspor maçında 2-2 berabere kalıp puan kaybetmişti.

TEK MAĞLUBİYET KUPADA

Fenerbahçe'de 17 gol kaydeden Muriqi'nin gol atıp takımının kaybettiği tek maç ise Türkiye Kupası yarı finalindeki Trabzonspor maçı olmuştu.

Muriqi'ye benzer bir istatistikle Fenerbahçe kariyerine devam eden Mame Thiam'ın ise henü gol bulduğu hiçbir maçta Fenerbahçe sahadan üzgün ayrılmadı.

Mame Thiam'ın Süper Lig'de gol attığı maçlarda Fenerbahçe;

6 gol

6 galibiyet

Vedat Muriqi'nin Süper Lig'de gol attığı maçlarda Fenerbahçe;

17 gol

12 galibiyet

1 beraberlik

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