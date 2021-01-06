Fenerbahçe'de Mame Thiam için sürpriz transfer teklifi!

Fenerbahçe’de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Ancak kadrodaki oyunculara da talipler var. Bu isimlerin başında Mame Thiam geliyor. Senegalli oyuncu, ligdeki ilk gollerini eski takımı Kasımpaşa karşısında kaydetti ve galibiyetin mimarı oldu.

Thiam’ı bir süredir Katar ve Çin’den birer kulübün takip ettiği öğrenildi. Kasımpaşa maçında da izlenen ve çok beğenilen Senegalli yıldız için Fenerbahçe’nin kapısı yakında çalınacak gibi görünüyor.

TEKLİF 5 MİLYON EURO OLURSA...

Teknik heyet, Thiam’dan son derece memnun ve normalde gönderilmesini istemiyor. Ancak yapılacak teklif 5 milyon Euro barajını aşarsa, değerlendirmeye alınma ihtimali son derece yüksek.

FORVETE TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR

Forvette Samatta, Cisse, Ademi ve Valencia var. Kanat rotasyonu da kalabalık, üstelik bu bölgeye bir takviye düşünülüyor. Bu nedenle iyi bir teklif gelmesi halinde teknik ekibin de satışa razı olması bekleniyor.

KASIMPAŞA'YA SATIŞTAN PAY

Oyuncuyu Fenerbahçe’ye bedelsiz veren Kasımpaşa’nın, olası bir satıştan pay alacağı da öğrenildi. (Fanatik)

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