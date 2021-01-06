MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Mame Thiam için sürpriz transfer teklifi!
GeriFutbol Fenerbahçe'de Mame Thiam için sürpriz transfer teklifi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mame Thiam için sürpriz transfer teklifi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Mame Thiam için sürpriz transfer teklifi!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Kasımpşa'yı 3-0 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan ve Süper Lig'de sarı laicvertli forma ile ilk gollerini kaydeden Mame Thiam'a Çin ve Katar'dan talip çıktı.

Fenerbahçe’de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Ancak kadrodaki oyunculara da talipler var. Bu isimlerin başında Mame Thiam geliyor. Senegalli oyuncu, ligdeki ilk gollerini eski takımı Kasımpaşa karşısında kaydetti ve galibiyetin mimarı oldu.

Fenerbahçeli Ozan Tufana Premier Ligden 2 talip
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den 2 talip!

Thiam’ı bir süredir Katar ve Çin’den birer kulübün takip ettiği öğrenildi. Kasımpaşa maçında da izlenen ve çok beğenilen Senegalli yıldız için Fenerbahçe’nin kapısı yakında çalınacak gibi görünüyor.

Fenerbahçede Mame Thiam için sürpriz transfer teklifi

TEKLİF 5 MİLYON EURO OLURSA...

Teknik heyet, Thiam’dan son derece memnun ve normalde gönderilmesini istemiyor. Ancak yapılacak teklif 5 milyon Euro barajını aşarsa, değerlendirmeye alınma ihtimali son derece yüksek.

FORVETE TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR

Forvette Samatta, Cisse, Ademi ve Valencia var. Kanat rotasyonu da kalabalık, üstelik bu bölgeye bir takviye düşünülüyor. Bu nedenle iyi bir teklif gelmesi halinde teknik ekibin de satışa razı olması bekleniyor.

KASIMPAŞA'YA SATIŞTAN PAY

Oyuncuyu Fenerbahçe’ye bedelsiz veren Kasımpaşa’nın, olası bir satıştan pay alacağı da öğrenildi. (Fanatik)

Fenerbahçede Mame Thiam için sürpriz transfer teklifi

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle