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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 08:22,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de mali tablo Abdullah Avcı'yı gösteriyor

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ederken, mali zorluklar yüzünden yönetim rotayı yerli teknik adamlara çevirdi. Mali sıkıntı nedeniyle yabancı alternatifleri rafa kaldıran yönetim, ücretini iki yıl daha Beşiktaş'ın ödeyeceği Abdullah Avcı'yı tekrar gündemine aldı

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar baba Lucescu, sezon sonunda oğul Lucescu formülü masada beklerken, mali gerçekler her şeyi değiştirdi.

Fenerbahçe'nin Mart sonuna kadar ödemesi gereken ciddi bir borç yükü var. Bu bedelin 800 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. Sarı lacivertlilerin, Mayıs ayında TFF tarafından belirlenecek olan harcama limitinin de son derece az olması bekleniyor. Bu nedenle yabancı teknik adam ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.

YÖNETİM HOCA BULAMIYOR

Bu gelişmeler ışığında Türk teknik direktörler ön plana çıkmış durumda. Ve daha önce "Listemizde yok" denilen Abdullah Avcı da tekrar gündemde.

Zira iki yıl daha Avcı'nın ücretini Beşiktaş'ın ödeyecek olması önemli bir faktör.

Beşiktaş'ta yıllık ücreti 12 milyon TL alan Avcı, başka bir takımla daha düşük bir rakama anlaşsa bile farkı siyah-beyazlılar ödeyecek. Diğer aday ise Erol Bulut. (Sabah)

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