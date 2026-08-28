Fenerbahçe'de Lyon galibiyetinin şifresi! Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmada ilk golü Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi'nin ortaklığıyla buldu. 24. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın’ın ortasında Vedat’ın kafa vuruşunda kaleci Greif’ten dönen topu yine Vedat tamamlamış ve takımını 1-0 öne geçirmişti.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın'ın ısınma anlarındaki konuşmasını paylaştı.
Konuşmanın tamamı:
Vedat Muriqi: "Sen bana havadan ortayı yap, yukarıdan kes."
Oğuz Aydın: "Havadan keseceğim dimi? Tamam tamam. Ortayı arkaya doğru keseceğim, sen hazır ol."
Vedat Muriqi: "Tamam tamam."
📲 Fenerbahçe'nin paylaşımı. https://t.co/5GUX4xn6Jg— Spor Arena (@sporarena) August 28, 2026