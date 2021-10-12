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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yeni görevi!

#Fenerbahçe#Luiz Gustavo#Süper Lig
Fenerbahçede Luiz Gustavonun yeni görevi

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, savunmanın merkezinde yaşanan sakatlıkların ardından çözüm bulmak için tecrübeli yıldıza sarıldı. Daha önce de defalarca stoperde forma giyen Luiz Gustavo, defanstaki arkadaşları dönemezse bu bölgeye geçmeye hazırlanıyor.

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Luiz Gustavo, Fenerbahçe ’ye imza attığı günden bu yana takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor. Geçen sezonki Emre Belözoğlu dönemi dışında, gelen her hocanın ilk 11’e yazdığı ilk isimlerin başında gelen Gustavo, Pereira’nın da vazgeçilmezi oldu.

Portekizli teknik adam şimdi tecrübeli öğrencisini yeni bir göreve hazırlıyor: Stoper... Tisserand ve Serdar Aziz’in sakatlıkları nedeniyle Szalai ve Kim’in dışında elde kalan tek savunmacı Filip Novak oldu. Pereira, Çek oyuncuda da bir sıkıntı yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurarak, Gustavo’yu idmanlardaki çift kale maçlarda stoper olarak hazırlıyor.

Fanatik'in haberine göre; Bu pozisyon, Brezilyalı yıldız için yeni değil. Gustavo, Fenerbahçe’nin yanı sıra Marsilya’da da zaman zaman defansın ortasında oynamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu 3’lü savunmanın stoperi olarak görev yapma konusunda fazla deneyim sahibi değil.

2017-18 sezonunun son bölümünde Marsilya zaman zaman bu sistemle oynamıştı. Gustavo sadece 3 maçta 3’lü savunmanın stoperi olarak sahada yer almıştı. Sambacı’nın bu bölgede görev yapmayı sevmediği bilinse de şu anki gibi acil durumlarda elini taşın altına sokmaya hazır.

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#Fenerbahçe#Luiz Gustavo#Süper Lig