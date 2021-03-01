Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sakatlıktan döndü!
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son haftalardaki maçları kaçıran Luiz Gustavo, sarı lacivertli takımda antrenmana çıktı.
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan müjdeli haber geldi. Sarı lacivertli takım, Trabzonspor maçı sonrası Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı lacivertli takımda sakatlığını atlatan Luiz Gustavo antrenmandaki yerini aldı.
''ADMİN GUSTAVO PAYLAŞ''
Fenerbahçe, Twitter hesabından Gustavo'nun antrenmanda olduğunu duyururken ''Admin Gustavo paylaş!'' sözlerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarları da Gustavo'nun takıma dönmesinin ardından paylaşıma kısa süre içinde binlerce yorumda bulundu.
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