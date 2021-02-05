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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo idmana çıkmadı, durumu derbi günü belli olacak!

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo idmana çıkmadı, durumu derbi günü belli olacak!
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Hatay’a karşı deplasmanda kazanılan maçta sakatlanan ve arka adale yan kısmında ödem bulunan Fenerbahçeli futbolcunudaki ödemenin dağılması için doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin dinamosu Luiz Gustavo, yarın Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

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Sarı lacivertlilerin 23. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın arka adale yan kısmında ödem bulunuyor.

Fenerbahçe’nin dün gerçekleştirdiği antrenmana katılamayan tecrübeli futbolcuda bulunan ödemin dağılması amacıyla doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

Bu sezon 21’i Süper Lig’de, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 24 karşılaşmada oynayan Gustavo, bu mücadelelerde 1 gol attı

Fenerbahçede Luiz Gustavo idmana çıkmadı, durumu derbi günü belli olacak

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