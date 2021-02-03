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GeriFutbol Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yetişecek mi?
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Futbol
Haber Giriş: 03.02.2021 - 08:27 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yetişecek mi?

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Ozan Tufan’la çarpıştığı pozisyon sonrası sağ dizinde ödem oluşan Luiz Gustavo'nun Galatasaray derbisine yetişip yetişemeyecaği merak konusu oldu.

Hatayspor - Fenerbahçe maçının 42. dakikasında Luiz Gustavo, takım arkadaşı Ozan Tufan'la çarpıştı. Sağ dizinden sakatlanan Brezilyalı oyuncu, ilk yarıyı sekerek tamamladı.

İkinci devrenin başında ise yerine Samatta girdi. Bu gelişme G.Saray derbisi öncesinde sarı-lacivertli teknik heyette endişe yarattı.

Dizinde ödem oluşan yıldız futbolcunun hafta sonun oynayıp oynayamayacağı ise yapılan kontrollerden sonra belli olacak.

33 yaşındaki tecrübeli isim, bu sezon ligde 21 maçta görev alırken hepsinde ilk 11'de yer buldu ve toplam 1821 dakika sahada kaldı. (Sabah)

Fenerbahçede Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yetişecek mi

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