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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo endişesi

#Fenerbahçe#Luiz Gustavo#Antrenman
Fenerbahçede Luiz Gustavo endişesi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda 29 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’de Afjet Afyonspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11’inde forma giyen futbolcular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Arka üst adale yapışma yerinde tendinit bulguları tespit edilen Luiz Gustavo günü tedavi programları ile geçirirken; sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz sahada bireysel antrenman yaptı. Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha’nın tedavileri devam ederken, Altay Bayındır ise bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, 28 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Fenerbahçe#Luiz Gustavo#Antrenman

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