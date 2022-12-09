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Fenerbahçe'de Luis Muriel gerçeği

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#Fenerbahçe#Luis Muriel#Transfer
Fenerbahçede Luis Muriel gerçeği
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 19:27

Fenerbahçe'nin Atalantalı golcü Luis Muriel ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

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Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı sonrası forvet hattına transfer yapıp yapmayacağı merak konusu olan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcü Luis Muriel ilgilendiği öne sürülmüştü. 

İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Atalanta forması giyen 31 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtilirken Muriel için 12 milyon Euro'luk bonservis geliri beklediği aktarıldı.

Sarı lacivertli kulübün Kolombiyalı golcü Luis Muriel ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Luis Muriel#Transfer

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