Fenerbahçe'de Lugano rövanşı hazırlıkları başladı! En-Nesyri...

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından core ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, 2 gruba ayrılarak pas çalışması ve taktiksel çalışmalar yaptı. Son bölümde ise futbolcular bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.



Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Youssef En-Nesyri de takımla antrenmanda yer aldı.



Öte yandan antrenman öncesi futbolcular, Ferdi Kadıoğlu’nun 200. maçını tebrik ederek özel olarak hazırlanan 200 numaralı Ferdi Kadıoğlu forması hediye etti.



Sarı-lacivertliler, Lugano maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.