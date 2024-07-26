×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Lugano rövanşı hazırlıkları başladı! En-Nesyri...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Lugano#En-Nesyri
Fenerbahçede Lugano rövanşı hazırlıkları başladı En-Nesyri...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 16:10

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 30 Temmuz Salı günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Youssef En-Nesyri de takımla çalıştı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından core ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, 2 gruba ayrılarak pas çalışması ve taktiksel çalışmalar yaptı. Son bölümde ise futbolcular bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Youssef En-Nesyri de takımla antrenmanda yer aldı.

Öte yandan antrenman öncesi futbolcular, Ferdi Kadıoğlu’nun 200. maçını tebrik ederek özel olarak hazırlanan 200 numaralı Ferdi Kadıoğlu forması hediye etti.

Sarı-lacivertliler, Lugano maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçede Lugano rövanşı hazırlıkları başladı En-Nesyri...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Lugano#En-Nesyri

BAKMADAN GEÇME!