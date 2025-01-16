Fenerbahçe’de Livakovic’in sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

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Fenerbahçe’de sakatlıktan dönen Dominik Livakovic’ten kötü haber geldi. Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı problem nedeniyle ligde Eyüpspor ve Hatayspor karşılaşmalarını kaçıran sarı lacivertli ekibin Hırvat file bekçisi, formasına kavuştuğu Konyaspor deplasmanında yeniden sakatlandı.

SON DAKiKADA SAKATLANDI

Sarı lacivertli kulüpten yıldız kaleciyle ilgili olarak yapılan açıklamada “Profesyonel Futbol A Takımımızda, Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic’in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” denildi. Başakşehir maçında olduğu gibi sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Livakovic’in sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

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