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Fenerbahçe'de Livakovic'e milli davet

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#Hırvatistan Milli Takımı#Dominik Livakovic#Fenerbahçe
Fenerbahçede Livakovice milli davet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 17:29

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülkesinin Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

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Hırvatistan Milli Takımı, 6 Haziran'da Cebelitarık ve 9 Haziran'da Çekya ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Dominik Livakovic de teknik direktör Zlatko Dalic tarafından aday kadroya dahil edildi.

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Hırvatistan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Defans: Joško Gvardiol, Josip Juranović, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanisić, Marin Pongračić, Luka Vušković

Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Lovro Majer, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Forvet: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Franjo Ivanovic

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#Hırvatistan Milli Takımı#Dominik Livakovic#Fenerbahçe

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