Fenerbahçe'de Livakovic'e milli davet

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Hırvatistan Milli Takımı, 6 Haziran'da Cebelitarık ve 9 Haziran'da Çekya ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçlarının aday kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Dominik Livakovic de teknik direktör Zlatko Dalic tarafından aday kadroya dahil edildi.
Hırvatistan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski
Defans: Joško Gvardiol, Josip Juranović, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanisić, Marin Pongračić, Luka Vušković
Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Lovro Majer, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk
Forvet: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Franjo Ivanovic