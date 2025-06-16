Fenerbahçe'de Livakovic yerine Uğurcan Çakır transfer edilecek! İşte bonservis ücreti

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolların ayrılması gündemde.
Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Livakovic'e iyi bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.
Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertli ekip, kaleci transferi yapacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin kaleci transferi için gündeminin ilk sırasında Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'dan da teklifler alan 29 yaşındaki file bekçisi için son bir teklif yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin bu teklifi 15 milyon Euro civarında olacak ve bordo-mavili ekipten gelecek cevap beklenecek.