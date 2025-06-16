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Fenerbahçe'de Livakovic yerine Uğurcan Çakır transfer edilecek! İşte bonservis ücreti

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#Fenerbahçe#Uğurcan Çakır#Livakovic
Fenerbahçede Livakovic yerine Uğurcan Çakır transfer edilecek İşte bonservis ücreti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 14:06

Fenerbahçe, gelecek sezon kalesini Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’a emanet edebilir. Sarı lacivertliler, Uğurcan’ın transferi için Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Öte yandan bordo-mavili eldiven için dev bonservis bütçesi ayırıldı.

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Fenerbahçe'de 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolların ayrılması gündemde.

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Fenerbahçede Livakovic yerine Uğurcan Çakır transfer edilecek İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Livakovic'e iyi bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

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Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertli ekip, kaleci transferi yapacak.

Fenerbahçede Livakovic yerine Uğurcan Çakır transfer edilecek İşte bonservis ücreti

Öte yandan Fenerbahçe'nin kaleci transferi için gündeminin ilk sırasında Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yer alıyor.

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Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'dan da teklifler alan 29 yaşındaki file bekçisi için son bir teklif yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin bu teklifi 15 milyon Euro civarında olacak ve bordo-mavili ekipten gelecek cevap beklenecek.

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#Fenerbahçe#Uğurcan Çakır#Livakovic

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