Fenerbahçe'de Livakovic yerine Uğurcan Çakır transfer edilecek! İşte bonservis ücreti

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Fenerbahçe'de 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolların ayrılması gündemde.

Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Livakovic'e iyi bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertli ekip, kaleci transferi yapacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin kaleci transferi için gündeminin ilk sırasında Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yer alıyor.

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Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'dan da teklifler alan 29 yaşındaki file bekçisi için son bir teklif yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin bu teklifi 15 milyon Euro civarında olacak ve bordo-mavili ekipten gelecek cevap beklenecek.