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Fenerbahçe’de Livakovic ve Szymanski yeni sezon çalışmalarına katıldı

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Dusan Tadic
Fenerbahçe’de Livakovic ve Szymanski yeni sezon çalışmalarına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 13:27

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. EURO 2024'te mücadele eden Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon çalışmalarına bugün ilk kez katıldı.

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TSİ 11.30’da teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup yarı sahada pres ve yerleşim çalışması gerçekleştirirken diğer grup dayanıklılık çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

LIVAKOVIC VE SZYMANSKI ANTRENMANA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekipte milli takımda bulundukları için Topuk Yaylası kampında yer almayan Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski, ülkelerinin EURO 2024’ten elenmesinin ardından verilen iznin sona ermesiyle dün kampa katıldı. İki futbolcu bugün antrenmanda yer aldı.

Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına devam etti.

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Babasının vefat etmesi sebebiyle Türkiye’ye dönen ve izinli olan İrfan Can Eğribayat ise iznini tamamladı. İrfan Can, akşam antrenmanında yer alacak.

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Öte yandan Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024’te forma giyen Dusan Tadic, Jose Mourinho tarafından verilen ekstra iznini çarşamba günü tamamlayarak kampa katılacak.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Dusan Tadic

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