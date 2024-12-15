Fenerbahçe'de Livakovic ve Oğuz Aydın şoku! Devam edemediler

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın şoku yaşandı.

Adalesinde bir ağrı hisseden Hırvat kaleci ilk tedavinin ardından bir süre kendini denedi ancak maça devam edemedi.

33. dakikada kenara gelen Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat da sakatlığı sebebiyle kadroda yok.

OĞUZ AYDIN DA SAKATLANDI

53. dakikada savunmasına yardım için geri koşan ve topu kapan Oğuz Aydın da pozisyon sonrası kendini yere bıraktı. Genç futbolcunun yerine Saint-Maximin oyuna dahil oldu.