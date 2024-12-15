×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Livakovic ve Oğuz Aydın şoku! Devam edemediler

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Livakovic#Başakşehir
Fenerbahçede Livakovic ve Oğuz Aydın şoku Devam edemediler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 19:39

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın şoku yaşandı.

Adalesinde bir ağrı hisseden Hırvat kaleci ilk tedavinin ardından bir süre kendini denedi ancak maça devam edemedi.

33. dakikada kenara gelen Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat da sakatlığı sebebiyle kadroda yok.

OĞUZ AYDIN DA SAKATLANDI

53. dakikada savunmasına yardım için geri koşan ve topu kapan Oğuz Aydın da pozisyon sonrası kendini yere bıraktı. Genç futbolcunun yerine Saint-Maximin oyuna dahil oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Livakovic#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!