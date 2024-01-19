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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin müthiş geri dönüşünün sırrı ortaya çıktı

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#Fenerbahçe#Lincoln Henrique#Sakatlık
Fenerbahçede Lincoln Henriquenin müthiş geri dönüşünün sırrı ortaya çıktı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 07:00

Sevilla ile geçen sezon oynanan maçta çapraz bağı kopan ve Fenerbahçe’de sözleşmesi dondurulan Lincoln Henrique 315 gün sonra yeşil sahalara muhteşem bir dönüş yaptı. Kupadaki Adana maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Brezilyalı futbolcunun ara vermemiş gibi dönüşünün sırrı merak konusu oldu.

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Lincoln Henrique’nin yaşadığı çapraz bağ sakatlığının çok zor ve uzun bir süreç gerektiren sakatlık olduğunu dile getiren kulübe yakın kaynaklar yaşanan gelişmeleri şöyle anlattılar:

Yaşadığı sakatlığa rağmen moralini hep sağlam tuttu. Koltuk değnekleriyle bile olsa takımın hep yanında oldu. Birçok maçta soyunma odasına inip takım arkadaşlarına destek verdi.

"10 AY YOKUM, BENİ NASIL OLSA GÖNDERİRLER" DEMEDİ

Yedek kulübesinin arkasından maçları izledi kısacası takımdan hiç kopmadı. '10 ay yokum, nasıl olsa beni gönderirler' demedi.

Takımın en sevilen isimlerinden biri olan Lincoln Henrique için sarı lacivertli futbolcular da, "Biz her zaman onun eski günlerine döneceğine inanıyorduk. Bizi yanıltmadı, gol ve asistle döndü" dediler.

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TEDAVİYİ DE İDMANI DA AKSATMADI

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Samandıra’da 2 ay önce takımla çalışmalara başlayan Lincoln bunun dışında oturduğu sitenin spor salonunda ekstra antrenmanlar gerçekleştirdi. Bazı takım arkadaşlarıyla açık sahada basketbol oynayan, sitenin parkurunda koşular yapan Sambacı tedavilerini aksatmazken kendisine verilen programları da eksiksiz yerine getirdi.

 

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#Fenerbahçe#Lincoln Henrique#Sakatlık

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