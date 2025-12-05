Fenerbahçe'de liderlik hesapları! Tedesco, Başakşehir maçı öncesi konuştu

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Galatasaray maçına formda, moralli ve liderliği alma hedefiyle çıkmıştı.

Ancak son dakikada Duran’ın golüyle beraberliği kurtarabilen Kanarya, zirve umutlarını ertelemek zorunda kaldı.

"ENİNDE SONUNDA LİDER OLACAĞIZ"

Futbolcuların derbi üzüntüsünü üstlerinden atamadığını gören Domenico Tedesco, dün takımla bir toplantı gerçekleştirdi. İtalyan teknik adam, Galatasaray maçını bir an önce unutmaları gerektiğinin altını çizdi.

Tedesco, öğrencilerine yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Taraftarımız önünde böyle büyük bir maçı kazanmayı hepimiz çok istiyorduk. Ancak olmadı. Futbolda her zaman beklenmedik sonuçlar olabilir. Bir an önce bu konuyu kapatıp, unutmalıyız. Başakşehir maçıyla başlayacak şekilde önümüzde kritik sınavlarımız var. Artık sadece bu maçları düşünüp, odaklanmamız gerek. Kazanmaya devam edersek eninde sonunda lider olacağız."





SIRADAKİ RAKİP BAŞAKŞEHİR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 Aralık Perşembe günü Brann ile karşı karşıya gelecek.