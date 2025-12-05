×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de liderlik hesapları! Tedesco, Başakşehir maçı öncesi konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tedesco#Süper Lig
Fenerbahçede liderlik hesapları Tedesco, Başakşehir maçı öncesi konuştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 13:33

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir maçı öncesi öğrencilerine seslendi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Galatasaray maçına formda, moralli ve liderliği alma hedefiyle çıkmıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçeli yıldıza Premier Ligden talip var 279 milyon euro harcadılarFenerbahçeli yıldıza Premier Lig'den talip var! 279 milyon euro harcadılarHaberi görüntüle

Ancak son dakikada Duran’ın golüyle beraberliği kurtarabilen Kanarya, zirve umutlarını ertelemek zorunda kaldı.

Fenerbahçede liderlik hesapları Tedesco, Başakşehir maçı öncesi konuştu

"ENİNDE SONUNDA LİDER OLACAĞIZ"

Futbolcuların derbi üzüntüsünü üstlerinden atamadığını gören Domenico Tedesco, dün takımla bir toplantı gerçekleştirdi. İtalyan teknik adam, Galatasaray maçını bir an önce unutmaları gerektiğinin altını çizdi.

Fenerbahçede liderlik hesapları Tedesco, Başakşehir maçı öncesi konuştu

Tedesco, öğrencilerine yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Taraftarımız önünde böyle büyük bir maçı kazanmayı hepimiz çok istiyorduk. Ancak olmadı. Futbolda her zaman beklenmedik sonuçlar olabilir. Bir an önce bu konuyu kapatıp, unutmalıyız. Başakşehir maçıyla başlayacak şekilde önümüzde kritik sınavlarımız var. Artık sadece bu maçları düşünüp, odaklanmamız gerek. Kazanmaya devam edersek eninde sonunda lider olacağız."

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Mohamed Salaha transfer teklifi Dev maaş ve sözleşme şartları ortaya çıktıGalatasaray'dan Mohamed Salah'a transfer teklifi! Dev maaş ve sözleşme şartları ortaya çıktıHaberi görüntüle

SIRADAKİ RAKİP BAŞAKŞEHİR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 Aralık Perşembe günü Brann ile karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Tedesco#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!