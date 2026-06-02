Fenerbahçe'de Lewandowski heyecanı! Müjdeli haberi en yakınındaki isim duyurdu

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi’nin görüştüğü iddia edilen Polonyalı santrfor Robert Lewandowski’nin eşi Anna, sosyal medya hesabında bir Türk takipçisinin, “Türkiye’ye gelme ihtimaliniz var mı?” sorusuna, “Türkiye olacak” cevabını verdi. Bu sözler Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecana yol açtı.

Bu arada Safi, anlaştığı iki futbolcuyu dün İstanbul’a getirdiğini söyledi. Safi, “İki yıldızı getirdim, anlaştım. 2-3 dünya yıldızı getireceğim” dedi.

BBC’DEN MASON GREENWOOD iDDiASI

Öte yandan BBC, Marsilya’da forma giyen İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood’un hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi’nin transfer listelerinde olduğunu duyurdu. Brezilya basını ise Fenerbahçeli Fred’in, Atletico Mineiro ile anlaştığını iddia etti.