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Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Almanya'dan sürpriz talip!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Levent Mercan
Fenerbahçede Levent Mercana Almanyadan sürpriz talip
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 16:03

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla ile dikkatleri üzerine toplayan Levent Mercan'a Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart talip oldu. İşte detaylar...

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Bu sezon ciddi bir transfer yapılanmasına gidecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği Levent Mercan'ın Almanya'dan talipleri bitmiyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında yine Bundesliga ekibi Frankfurt'un teklif yaptığı ancak kalmayı tercih eden 25 yaşındaki savunma oyuncusu, ikinci yarıda Tedesco'nun değişilmez isimleri arasında yer almıştı.

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Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de Levent Mercan'a bu kez Bundesliga'dan Stuttgart talip oldu.

Henüz bir resmi teklif kulübe ulaşmasa da Alman ekibinin Levent'in peşinde belirtiliyor.

Fenerbahçede Levent Mercana Almanyadan sürpriz talip

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30 MAÇA ÇIKTI 5 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıkan Levent Mercan, 5 asiste imza attı.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Levent Mercan

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