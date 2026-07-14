Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Almanya'dan sürpriz talip!

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Bu sezon ciddi bir transfer yapılanmasına gidecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği Levent Mercan'ın Almanya'dan talipleri bitmiyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında yine Bundesliga ekibi Frankfurt'un teklif yaptığı ancak kalmayı tercih eden 25 yaşındaki savunma oyuncusu, ikinci yarıda Tedesco'nun değişilmez isimleri arasında yer almıştı.

TALİPLER ARTIYOR

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Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de Levent Mercan'a bu kez Bundesliga'dan Stuttgart talip oldu.

Henüz bir resmi teklif kulübe ulaşmasa da Alman ekibinin Levent'in peşinde belirtiliyor.

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30 MAÇA ÇIKTI 5 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıkan Levent Mercan, 5 asiste imza attı.