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Fenerbahçe'de kritik toplantının detayları ortaya çıktı! Ali Koç'tan Jesus'a: Fırsatları neden kaçırıyoruz hocam?

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#Fenerahçe#Jorge Jesus#Ali Koç
Fenerbahçede kritik toplantının detayları ortaya çıktı Ali Koçtan Jesusa: Fırsatları neden kaçırıyoruz hocam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 15:01

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus, 1-1 biten Giresunspor maçının ardından dün öğleden sonra bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıda Ali Koç'un Jesus'a söylediği şeyler ortaya çıktı.

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Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalan ve Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesiyle zirveyle arasındaki puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus dün bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

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Sabah'ın haberine göre toplantıda Ali Koç, Jorge Jesus'a tüm fırsatların kaçırılmasıyla ve öne geçilen maçlarda üstünlüğün korunamaması ile ilgili sitem etti.

Haberde Koç'un Portekizli teknik adama; "Sizinle devam etmeyi çok istiyorum ama bu sonuçlarla nasıl olacak? Fırsatları neden kaçırıyoruz hocam?' dediği belirtildi.

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