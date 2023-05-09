Fenerbahçe'de kritik toplantının detayları ortaya çıktı! Ali Koç'tan Jesus'a: Fırsatları neden kaçırıyoruz hocam?

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Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalan ve Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesiyle zirveyle arasındaki puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus dün bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre toplantıda Ali Koç, Jorge Jesus'a tüm fırsatların kaçırılmasıyla ve öne geçilen maçlarda üstünlüğün korunamaması ile ilgili sitem etti.

Haberde Koç'un Portekizli teknik adama; "Sizinle devam etmeyi çok istiyorum ama bu sonuçlarla nasıl olacak? Fırsatları neden kaçırıyoruz hocam?' dediği belirtildi.