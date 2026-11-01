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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Aziz Yıldırım istifa edecek mi?

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#Fenerbahçe#Yönetim Kurulu#Aziz Yıldırım
Fenerbahçede kritik toplantı Aziz Yıldırım istifa edecek mi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 14:08

Fenerbahçe'de gözler, Göztepe mağlubiyeti sonrası yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Yapılan toplantıda kritik kararların alınması gündemde. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de kazan kaynıyor...

Fenerbahçede kritik toplantı Aziz Yıldırım istifa edecek mi

Derbinin ardından Göztepe maçına Dirk Kuyt yönetiminde çıkan sarı-lacivertli ekip, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup olarak ayrılınca camiada büyük tepki oluştu.

Fenerbahçede kritik toplantı Aziz Yıldırım istifa edecek mi

Lider Galatasaray'ın 9 puan puan gerisine düşen Fenerbahçe'de tribünler maçın sonuna doğru 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulunurken, sahadaki birçok futbolcuya da ıslıklı protesto gerçekleştirildi.

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Fenerbahçede kritik toplantı Aziz Yıldırım istifa edecek mi

Tüm bu gelişmelerin üzerine yönetim kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı. Bugün saat 14.00'te başlayan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında yönetimin istifa dahil her seçeneği masada tuttuğu ve radikal kararların çıkabileceği öğrenildi.

 

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#Fenerbahçe#Yönetim Kurulu#Aziz Yıldırım

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