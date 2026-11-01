Fenerbahçe'de kritik toplantı! Aziz Yıldırım istifa edecek mi?

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Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de kazan kaynıyor...

Derbinin ardından Göztepe maçına Dirk Kuyt yönetiminde çıkan sarı-lacivertli ekip, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup olarak ayrılınca camiada büyük tepki oluştu.

Lider Galatasaray'ın 9 puan puan gerisine düşen Fenerbahçe'de tribünler maçın sonuna doğru 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulunurken, sahadaki birçok futbolcuya da ıslıklı protesto gerçekleştirildi.

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Tüm bu gelişmelerin üzerine yönetim kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı. Bugün saat 14.00'te başlayan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında yönetimin istifa dahil her seçeneği masada tuttuğu ve radikal kararların çıkabileceği öğrenildi.