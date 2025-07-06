Fenerbahçe'de kritik tarih: 26 Temmuz!

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Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un 20-21 Eylül tarihinde yapılacağının kesinleşmesinin ardından gözler eski başkan Aziz Yıldırım’ın da katılacağı, 26 Temmuz’da yapılacak Yüksek Divan Kurulu’na çevrildi. Başkanlığı bıraktıktan 6 yıl sonra sadece bir kez 27 Nisan 2024’teki Yüksek Divan Kurulu’na konuşma yapmadan, dinleyici olarak katılan Aziz Yıldırım’ın bu kez bir konuşma yapması ve kulübün geleceğiyle ilgili görüşlerini dile getirmesi bekleniyor.

‘Ben F.Bahçe’nin kendisiyim’ demişti

Konuşmasında Fenerbahçe’nin mali durumu hakkında bilgiler vermesi beklenen Aziz Yıldırım’ın o tarihe kadar yaşanacak gelişmelere göre Yüksek Divan Kurulu kürsüsünden adaylığını açıklama ihtimali olduğu da gelen bilgiler arasında. Yıldırım daha önce camiayı bölmek istemediğini belirterek, “Camiamızı bölücü hiçbir tartışmanın tarafı olmak, asla benimsemeyeceğim bir tutumdur. Kısacası, ben hiç kimsenin rakibi değilim, ben Fenerbahçe’nin kendisiyim” ifadelerini kullanmıştı.

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