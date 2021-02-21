Fenerbahçe’de kritik karar

Ligdeki G.Saray ve kupadaki Başakşehir mağlubiyetlerinin ardından Karagümrük’ü mağlup eden Fenerbahçe, bu akşam Göztepe’yi de yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçın hakemi Hüseyin Göçek. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Novak, Perotti, İrfan Can ve cezalı Lemos forma giyemeyecek. Göztepe’de ise sakatları bulunan Berkan, Zulj ve Gassama yok.

Erol Bulut’un vazgeçilmezi

F.Bahçe’de teknik direktör Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi kritik bir karar vererek santrfor mevkisinde değişime gitti. Bugüne dek bu mevkide oynattığı Samatta ve Cisse’den beklediği verimi alamayan, Thiam’a da inişli çıkışlı grafiği nedeniyle güvenemeyen Bulut, büyük olasılıkla Enner Valencia’yı santrfor oynatacak. Çok süratli bir stile sahip olan Valencia’nın sert şutlarıyla takımını birçok maçta sırtlaması ve sık sık birinci bölgeye kadar gelerek arkadaşlarına destek vermesi, bu oyuncuyu Bulut’un vazgeçilmezi yaptı.

Valencia 20 maçta 5 gol, 2 asist üretti

Yakında takıma dönecek Pelkas, Luiz Gustavo ve İrfan Can’ın katılımıyla orta sahada yaşanacak sıkışıklıkta Valencia’ya yer açmak isteyen Bulut’un 31 yaşındaki oyuncuya forvette daha sık görev vereceği öğrenildi. Sakatlığı iyileşen Pelkas Göztepe maçında oynayacak.

Erol Bulut’un bugün santrfor oynatacağı Valencia, ilk yarıdaki Rize, Hatay, Galatasaray ve ikinci devredeki Hatay, Karagümrük maçlarında da bu mevkide oynamıştı. Tecrübeli oyuncu, ligde 19 maçta 4 gol, 2 asist, Türkiye Kupası’nda oynadığı tek karşılaşmada ise 1 gol kaydetmişti.

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