Fenerbahçe'de kritik gün!

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Kayserispor beraberliğiyle şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe’de camianın nabzı bugün yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısında atacak. Başkan Vekili Erol Bilecik’in son hisse satışı ve yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı mali konularla ilgili yol haritasını açıklayacağı divanda başkan Ali Koç’un yapacağı konuşma da sarı lacivertli camiada merakla bekleniyor.

MUHALEFET SEÇiM ÇAĞRISI YAPACAK

YDK toplantısında ayrıca muhalefete yakın bazı isimlerin de kürsüden olağanüstü seçim kararı talebinde bulunacakları gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe’nin önce Avrupa Ligi’nden elenmesi, ardından evinde Galatasaray’a yenilerek Türkiye Kupası’na veda etmesi ve son olarak da Kayserispor karşısında alınan beraberlikle 5 puanlık farkla şampiyonluğun zora girmesi eleştiri oklarını, yönetim ve teknik direktör Jose Mourinho üzerine çevirmişti.

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Fenerbahçe’de Ali Koç ve yönetimi, oluşan tepkilere asbaşkan Acun Ilıcalı’nın Kayserispor maçının sonunda yaptığı açıklamanın dışında sessizliğini korurken camiaya bilgilendirme bugün yapılacak.

Yönetiminin kulübü borç batağından kurtarmaya yönelik mali çalışmalar ve stadın büyütülmesi projesini tamamlamak istediği ve bu nedenle yola devam etme kararında olduğu bilgisi edinilirken, başkan Ali Koç tüm bu detayları bugün yapacağı konuşmada YDK üyeleri ve F.Bahçe kamuoyuna açıklayacak.

AZiZ YILDIRIM KATILMIYOR

Fenerbahçe'de bugünkü toplantıya eski başkan Aziz Yıldırım, başkan adaylığını için adı geçen Sadettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar, muhalefetin etkili isimlerinden Mahmut Uslu’nun katılmayacağı öğrenildi.

KONGRE ÜYELERi ALINMAYACAK

Geçmiş dönemde YDK toplantısına alınan kongre üyelerinin bu kez salona alınmayacağı, toplantıyı havuz tarafına kurulacak dev ekranlardan izleyebileceği öğrenildi. Toplantı salonuna sadece YDK üyeleri ve akreditasyonları onaylanan basın mensuplarının alınacak. Polisin de Faruk Ilgaz Tesisleri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacağı gelen bilgiler arasında.