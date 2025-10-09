Fenerbahçe’de kritik 21 gün! Tedesco 6 maça bağlı

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertliler, ligde 8 hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, Milli araya lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde girdi. Son oynanan Samsunspor maçındaki kötü performans ve bırakılan 2 puan moralleri altüst etti.

Fenerbahçe, mevcut milli aradan sonra ilk maçını ligde 19 Ekim’de Karagümrük ile oynayacak. Bu karşılaşmayla birlikte kasım ayındaki milli araya kadar Kanarya’nın kritik periyodu başlayacak.

Tedesco ve öğrencileri, 21 günde 4’ü lig ve 2’si Avrupa Ligi olmak üzere 6 önemli sınava çıkacak, zorlu rakiplerle kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Karagümrük’ün ardından Almanya’nın son yıllarda çıkış yapan takımlarından Stuttgart’la Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

PEŞ PEŞE 3 DEPLASMAN

Bu maçın ardından Kanarya’yı Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde peş peşe 3 zorlu deplasman bekliyor. Sarı-Lacivertliler ilk olarak, Burak Yılmaz yönetiminde ligde dolu dizgin ilerleyen Gaziantep’e konuk olacak. Fenerbahçe daha sonra ise Beşiktaş derbisi oynayacak.

Tedesco’nun ekibin, dev maç sonrası Avrupa Ligi’nde Çekya’da Plzen ile karşılaşacak. SarıLacivertliler, Kadıköy’de 9 Kasım’daki Kayserispor mücadelesiyle birlikte bir sonraki milli araya giriş yapacak. 21 günde oynanacak 6 maçta alınacak sonuçlar, Fenerbahçe’nin Süper Lig ve Avrupa Ligi’ndeki kaderine büyük etki edecek. Olumsuz bir durumda belki de yeniden bir teknik adam değişikliği yaşanacak.

SIKI YÖNETİM BAŞLADI

Mourinho sonrası göreve gelen Tedesco, her fırsatta takımın fizik kapasitesini eleştirmiş, sezon öncesi iyi çalışma yapılmadığını imalarında bulunmuştu. Samsunspor karşısındaki performans, Alman hocanın sabrını taşırdı. 13 oyuncu milli görevde olmasına rağmen Domenico Tedesco'nun sıkı yönetimi başladı.

Süper Lig'deki diğer takımlar, milli arada oyunculara uzun sayılabilecek izinler verdi. Fenerbahçe ise Samsunspor maçının ertesi günü olan pazartesi, ilk idmanı yaptı. Sarı-Lacivertli oyuncular, önceki günü dinlenerek geçirdi.

KAMPTA BİLE OLMADI

Dünden itibaren ise günde çift antrenman programı başladı. Sezon başı yurt dışı kampında bile tek idman yapan yapan Fenerbahçe'de oyuncular bir ilki yaşadı. Sabah dayanıklılık, pas çalışması ve çift kale maç oynayan futbolcular, akşam ise salon ve sahada dayanıklılığa yönelik bir idman gerçekleştirdi.

Sarı-Lacivertliler bugünü de çift antrenmanla tamamlayacak. Tedesco, öğrencilerinin temposundan memnun kalırsa, hafta sonunda bir izin daha verebilir.

