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Fenerbahçe'de 'kral' King geri döndü! Hazırlık maçlarında...

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#Fenerbahçe#King#Norveç
Fenerbahçede kral King geri döndü Hazırlık maçlarında...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 07:00

Joao Pedro’nun uzun süreli sakatlığı nedeniyle şok yaşayan Fenerbahçe’de Joshua King’in, takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu dönemde formda dönmesi teknik direktör Jorge Jesus’u sevindirdi.

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Norveç Milli Takımı kampında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle 8 maç kaçıran Joshua King’in, takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu dönemde üst düzey performansla ve gollerle dönmesi Fenerbahçe’de sevinç yarattı.

Hafta içinde Rayo Vallecano ve Villarreal ile oynanan özel karşılaşmalarda şık golleri ve asistiyle göz dolduran tecrübeli forvetin, Antalya kampı ve oynanacak 4 hazırlık maçıyla fizik kondisyon olarak 90 dakika oynayacak seviyeye ulaşması bekleniyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, beklediği gibi form tutması halinde King’i 15. haftadaki Trabzonspor maçında ilk 11’de oynatacak.

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#Fenerbahçe#King#Norveç

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