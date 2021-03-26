Fenerbahçe'de Kovid-19 vakaları artıyor

Toplam 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 personelin daha sonucu pozitif çıktı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar nedeniyle bugün tüm oyuncularımıza ve teknik heyete yapılan PCR testleri neticesinde, teknik heyetten 1, idari personelden 1 olmak üzere toplam 2 profesyonelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır." denildi