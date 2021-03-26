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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 00:44 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Kovid-19 vakaları artıyor

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Fenerbahçe'de Kovid-19 vakaları artıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2 personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Toplam 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 personelin daha sonucu pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar nedeniyle bugün tüm oyuncularımıza ve teknik heyete yapılan PCR testleri neticesinde, teknik heyetten 1, idari personelden 1 olmak üzere toplam 2 profesyonelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır." denildi

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