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GeriFutbol Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 19:25 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

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Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

Fenerbahçe, bir oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpte pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Son vakayla birlikte takımda Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5 oldu.

Fenerbahçe’de, Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncunun daha sonucu pozitif çıkmıştı.

Fenerbahçede koronavirüs vaka sayısı 5e yükseldi

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